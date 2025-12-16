«الأخضر» في الدوحة.. 8 بطولات مُهدرة.. انتصار تاريخي.. ولقبان

لا يُعد وداع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإثنين، منافسات بطولة كأس العرب 2025، الأول له في الدوحة العاصمة القطرية، إذ يعود خروج «الصقور» الأول من البطولات إلى عام 1976، بعدما حّل خامسًا في الترتيب العام لكأس الخليج العربي، بعدما حقق انتصارين، و4 هزائم، في 6 مواجهات.

وعاد «الأخضر» إلى الدوحة، مجددًا في بطولة كأس الخليج العربي عام 1992، وخسر اللقب بعدما حل وصيفًا خلف قطر البطل، إذ حصد 6 نقاط بفارق نقطتين عن «العنابي» صاحب المركز الأول.

وفي بطولة ألعاب غرب آسيا عام 2005، ودّع المنتخب السعودي منافسات كرة القدم في المركز الرابع بعد الخسارة أمام العراق في نصف النهائي، ثم الهزيمة من إيران في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وفرّط «الأخضر» بلقب كأس الخليج عام 2019، بعد خسارته المباراة النهائية أمام منتخب البحرين بنتيجة 0ـ1، ليفقد لقب جديد في العاصمة القطرية.

كما خرج المنتخب السعودي من منافسات بطولة كأس العرب 2021، من مرحلة المجموعات بلعبه 3 مباريات فقط، حين توج منتخب الجزائر بالبطولة في الدوحة.

وعلى الرغم من فوزه على الأرجنتين بنتيجة 2ـ1 في المباراة الأولى التاريخية، إلا أن «الأخضر» ودع نهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة في مباراتي بولندا والمكسيك تواليًا.

وفي كأس آسيا 2023، خرج المنتخب السعودي من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، ليودع المنافسات القارية من ثمن النهائي.

وخسر الأخضر من جديد لقب كأس العرب 2025، بعد الهزيمة أمام منتخب الأردن بنتيجة 0ـ1 في الدور نصف النهائي، وفي انتظار مباراة تحديد المركز الثالث أمام الإمارات.

يُذكر أن المنتخب السعودي توّج بلقبيّن في الدوحة، وهي، كأس آسيا عام 1988، بعد الانتصار في النهائي على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وكأس العرب عام 1998، بعد الانتصار في المباراة النهائية على قطر بنتيجة 3ـ1، إذ انتزع اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخه حينها.