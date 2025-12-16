المرة الخامسة.. الأخضر الأولمبي بطل الخليج

توج المنتتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج 2025 للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره العراقي بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي جرت على ملعب 974 في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء.

وحسم الأخضر الأولمبي الشوط الأول لمصلحته بهدف أحرزه عبد الرحمن العبيد في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني عزز تقدمه بهدف ثانٍ عبر عبد العزيز العليوة عند الدقيقة 49، وبذلك يخطف خامس ألقابه الخليجية بعد أعوام 2008 و2012 و2014 و2016.

وكان المنتخب السعودي أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على البحرين والكويت، وتعادل مع قطر، وبعدها تفوق على الإمارات بثنائية نظيفة في نصف النهائي، قبل أن يكسب العراق بالنتيجة ذاتها في المشهد الختامي.