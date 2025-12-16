الأهلي.. ميندي مستمر حتى 2028

جدَّدت شركة النادي الأهلي عقد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2028.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» مساء الثلاثاء، مقطعًا ترويجيًا بالذكاء الاصطناعي، أعلن من خلاله تجديد عقد الحارس.

وكان عقد ميندي القديم، الذي وقعه الطرفان صيف 2023، يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، فيما يبقيه الجديد عامين إضافيين.

وفي منتصف الشهر الماضي، كشفت «الرياضية» عبر مصادر خاصة، عن فتح إدارة الأهلي ملف تجديد عقد الحارس، مشيرة إلى ترحيبه بالاستمرار.

وانضم الدولي السنغالي قبل موسمين ونصف الموسم إلى الأهلي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ولعب بقميص الفريق 92 مباراة، واستقبل 94 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 39 مرة، وحقق دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي العام الجاري.

وبات ميندي ثاني لاعب أجنبي يعلن النادي الجدّاوي التجديد له خلال ديسمبر الجاري بعد المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي وقع حتى 2029.