قبل ناساف.. الاتحاد يسترد فقيهي

التحق بتدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لدى استئنافها الثلاثاء، معاذ فقيهي، الظهير الأيسر، بعد تعافيه من إصابة الكاحل، التي داهمته أكتوبر الماضي.

وبعد العودة الأحد الماضي من معسكر تدريبي استمر أسبوعًا في مدينة دبي الإماراتية، حصل الفريق على راحة لمدة يوم واحد، ثمّ عاود تحضيراته على ملعب النادي في جدة.

وتزامنًا مع ذلك المعسكر، بقي فقيهي في جدة لإكمال برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي، وبعدما أصبح جاهزًا، انضم إلى زملائه في التدريبات الجماعية عند عودتها.

من جهته، قسّم المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو التدريبات إلى جزئين، فرض في أولاهما تمارين تقوية داخل صالة الحديد، وركّز خلال الآخر، على الجوانب الفنية فوق العشب.

ويستعد الاتحاد لاستئناف مبارياته بدءًا بمواجهة ناساف كارشي الأوزبكي، الثلاثاء المقبل في جدة، لحساب سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.