سوبر إيطاليا بـ «العربية»

يحتضن ملعب الأول بارك في الرياض أولى مواجهات كأس السوبر الإيطالي في مواجهة مثيرة تجمع نابولي ثالث ترتيب الدوري الإيطالي، وميلان الثاني. وسيرتدي لاعبو الفرق الإيطالية الأربعة المشاركة قمصانهم بالأسماء العربية في خطوة تتخذها أندية إيطاليا للمرة الأولى في تاريخها.

وتأتي هذه المبادرة وفقًا لاتفاق بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ووزارة الرياضة، في إطار التعاون المشترك لتعزيز الهوية الثقافية للسعودية خلال استضافة البطولات الدولية، وتستضيف الرياض النسخة الخامسة من كأس السوبر الإيطالي، والنسخة السادسة على الأراضي السعودية، إذ استضافت جدة النسخة الأولى 2018.

وتلعب المواجهة الثانية بين بولونيا ونظيره إنتر ميلان، الجمعة، على ملعب الأول بارك، فيما تجرى المباراة النهائية، الإثنين 22 ديسمبر الجاري على الملعب ذاته.

يذكر أن فريق ميلان اختار ملعب جامعة الأميرة نورة مقرًا لتدريباته، فيما فضّل نابولي إجراء تحضيراته على ملعب نادي الرياض، واستقر إنتر ميلان على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وبولونيا على ملعب نادي النصر.