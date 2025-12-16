سباقات الكارتينج.. ليث يلامس فورمولا1

أظهر السائق السعودي الشاب ليث مؤمنة مهارة في عالم سباقات الكارتينج، مثبتًا نفسه كأحد أبرز السائقين في المنطقة. ممثلاً السعودية في عدد من البطولات الدولية المرموقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبرز مؤمنة بشكل استثنائي العام الجاري بعد تحقيقه وصافة بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سباقات الكارتينج، وهو إنجاز يُعد من أهم محطات مسيرته الرياضية حتى الآن، ويؤكد مكانته بوصفه أحد الأسماء الصاعدة بقوة في رياضات السرعة.

وشارك ليث مؤمنة خلال شهر ديسمبر الجاري في بطولة العالم للروتاكس ممثلًا السعودية، كما خاض خلال الصيف الماضي منافسات بطولة أوروبا للكارتينج المنظمة من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وهي مشاركات عززت من انطلاقته نحو عالم الفورمولا 1.

قال ليث: «الطريق إلى فورمولا1 يبدأ من الكارتينج، ونحن على المسار الصحيح ونطمح إلى المزيد، والمواهب السعودية قادرة على الوصول إلى منصات التتويج العالمية متى ما توفر لها الدعم والإيمان بقدراتها».