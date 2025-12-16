الحرارة تفرض على التنس سياسات جديدة

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين أنه سيطبق سياسة جديدة للتعامل مع الحرارة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2026 بعد سلسلة من انسحابات اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة في بطولة شنجهاي في وقت سابق الموسم الجاري.

وأوضح الاتحاد المسؤول عن بطولات تنس الرجال أن القاعدة، التي تستند إلى مؤشر درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة المعترف بها دوليًا المستخدم لقياس الإجهاد الحراري البشري في ضوء الشمس المباشر، لديها «حدود واضحة» لإجراءات التبريد وإيقاف اللعب.

وقال الاتحاد في بيان الثلاثاء: «توفر قاعدة الحرارة الجديدة نهجًا منظمًا ومدعومًا طبيًا لإدارة الحرارة الشديدة، بهدف حماية صحة اللاعبين».

وأضاف: «القاعدة ستعمل أيضًا على تحسين ظروف الجماهير والحكام وجامعي الكرات ومسؤولي البطولة. وإذا وصل مؤشر درجة حرارة إلى 30.1 درجة مئوية (86.18 فهرنهايت) أو أعلى في أول مجموعتين من مباراة للفردي من ثلاث مجموعات، يمكن لأي من اللاعبين طلب استراحة تبريد (لشرب الماء) لمدة عشر دقائق بعد المجموعة الثانية وستطبق على كلا المتنافسين».

وخلال فترات الاستراحة، يمكن للاعبين الترطيب وتغيير الملابس والاستحمام وتلقي تعليمات تحت إشراف الطاقم الطبي للاتحاد، كما سيتم إيقاف اللعب عندما يتجاوز المؤشر 32.2 درجة مئوية.

وفي بطولة شنجهاي ، تقيأ نوفاك ديوكوفيتش خلال مواجهته مع يانيك هانفمان بينما سُمع هولجر رونه يسأل أحد الحكام خلال وقت مستقطع طبي في لقائه مع أوجو أمبير عما إذا كان على اللاعبين «الموت في الملعب» وسط الحرارة والرطوبة.