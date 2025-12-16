المرة الثانية.. أرينا أفضل لاعبة تنس

اختار اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الإثنين، البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا كأفضل لاعبة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن أمضت العام بأكمله في صدارة التصنيف.

واختتمت سبالينكا موسمها المهيمن في 2025 بنجاحها في الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة، وتفوقت على بقية اللاعبات المحترفات من حيث عدد الانتصارات والألقاب، بعد بلوغها تسع مباريات نهائية.

وأنهت الموسم وصيفة البطلة في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، وبلغت نصف نهائي بطولة ويمبلدون، كما فازت بأربعة ألقاب إجمالًا وسجلت 63 انتصارًا طوال الموسم.

وإلى جانب احتفاظها بصدارة التصنيف العالمي للسنة الثانية على التوالي، أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات أن سبالينكا حققت أيضًا رقمًا قياسيًا في قيمة الجوائز المالية لموسم واحد بلغ 15 مليونًا و8519 دولارًا.

واختيرت الأمريكية أماندا أنيسيموفا أكثر لاعبة تطورًا، بعد أن كانت أيضًا مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في العام.

وتم اختيار كاترينا سينياكوفا وتيلور تاونسند كأفضل زوجي سيدات بعد فوزهما بثاني ألقابهما في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة، إلى جانب وصولهما إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وحصلت بليندا بنتشيتش البطلة الأولمبية السابقة على جائزة أفضل عودة في العام بعد أن أصبحت أمًا في أبريل 2024 وحققت سلسلة نتائج قوية، أبرزها الفوز على المصنفة الخامسة عالميًا إيلينا ريباكينا لتتوج بلقب بطولة أبوظبي المفتوحة.

وفي الوقت ذاته، اختيرت الكندية فيكتوريا مبوكو أفضل لاعبة صاعدة في الموسم بعد أن قفزت إلى أعلى تصنيف في مسيرتها باحتلالها المركز 18 عالميًا، وتوجت بأول لقب لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة على أرضها في مونتريال.