الهوساوي يغادر تدريب الأخضر

حالت آلام عضلية شعر بها مراد الهوساوي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دون إكماله التدريبات التي استؤنفت الثلاثاء بعد الخسارة أمام الأردن 0ـ1، في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، الإثنين.

وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب عبر منصة «إكس» أن الهوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام عضلية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يشارك الهوساوي في مباراة الأردن، إذ تابعها من على مقاعد البدلاء، لكنه شارك مرتين خلال مشوار الأخضر بالبطولة العربية، الأولى أساسيًا أمام المغرب في ختام مرحلة المجموعات، والثانية بديلًا في لقاء فلسطين ضمن الدور ربع النهائي.

وقسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر، اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين بصفة أساسية أمام الأردن، وأجرت تمارين استرجاعية في الصالة الرياضية، بينما أدى البقية تدريبات متنوعة على ملاعب تدريب أسباير تضمنت تدريبات في مربعات، وأخرى على الكرات الثابتة.

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته بحصة تدريبية على الملعب ذاته ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى استعدادًا للقاء الإمارات، الخميس، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة العاصمة القطرية في مواجهة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس العرب.