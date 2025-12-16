«The Best».. ديمبيلي ودوناروما وإنريكي الأفضل

تُوِّج عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بجائزة The Best من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأفضل لاعب لعام 2025، وذلك خلال الحفل المخصص للجائزة الذي احتضنته الدوحة العاصمة القطرية.

وطبقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا» جاء هذا التتويج مكافأةً لموسم استثنائي قدمه المهاجم الديناميكي مع باريس سان جيرمان، حيث شكّل عنصرًا حاسمًا في مشوار النادي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلًا ثمانية أهداف وصانعًا ست تمريرات حاسمة خلال مشوار الفريق نحو اللقب.

وكان ديمبيلي الذي نال جائزة أفضل لاعب في موسم 2024/2025 في كل من البطولة القارية والدوري الفرنسي عنصرًا محوريًا في تتويج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية.

وأسهم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في وصول فريقه إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™.

وتناول موقع فيفا أبرز الإنجازات التي حققها اللاعب والمتمثلة في: «التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 التتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2024/2025

التتويج بلقب كأس فرنسا موسم 2024/2025، التتويج بلقب كأس الأبطال الفرنسي 2024 ، المركز الثاني في كأس العالم للأندية FIFA 2025، المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية موسم 2024/2025، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025، اختياره ضمن تشكيلة الموسم في دوري أبطال أوروبا، أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، اختياره ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي، تقاسم صدارة هدافي الدوري الفرنسي موسم 2024/2025».

كما نال الإيطالي دوناروما جائزة أفضل حارس مرمى وتُوِّجت أيتانا بونماتي بجائزة The Best لأفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي.

وفاز الإسباني لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب بعد أن قاد باريس سان جيرمان للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مع تحقيق الثلاثية المحلية، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة إلى فيخمان مدربة منتخب سيدات إنجلترا للمرة الخامسة تواليًا.