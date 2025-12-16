اختير مرتين.. حكيمي بصمة العرب الوحيدة في تشكيل «FIFPRO»

سجّل المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، ظهورًا ثانيًا له وللعرب جميعًا في تشكيلة العام، التي يعلنها سنويًا الاتحاد الدولي للعبة خلال حفل توزيع جوائزه «ذا بيست».

وبدأ «فيفا» الإعلان سنويًا عن تشكيلة العام في 2005، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم، بناءً على تصويت زملائهم.

وفي 2009، دخلت منظمة لاعبي كرة القدم المحترفين «FIFPRO» في شراكة مع الاتحاد الدولي، أصبح بموجبها تنظيم عملية اختيار التشكيلة مسؤولية مشتركة بين الطرفين.

وبدءًا من 2024 استحوذت «FIFPRO» على المسؤولية كاملة، مستقلة عن «فيفا»، وغيّرت تسمية التشكيلة إلى «FIFPRO World 11».

ومنذ 2005، لم يدخل لاعب عربي التشكيلة سوى حكيمي، بواقع مرتين.

واختير المغربي فيها للمرة الأولى عام 2022 ضمن خط دفاع ثلاثي ضمّ إلى جانبه البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي آنذاك، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

ووقتها وقع الاختيار على حكيمي اعترافًا بما قدّمه خلال موسمه الأول مع سان جيرمان، الذي ضمّه صيف 2021 من إنتر ميلان الإيطالي.

وبعد 3 أعوام، عاد ظهير «أسود الأطلس» للظهور على خارطة التشكيلة مجددًا، بعد مساهمته في إحراز فريقه ثنائية الدوري والكأس المحلية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الكتيبة الباريسية.

وللمفارقة، تضمن الخط الخلفي لتشكيلة 2025، التي أعلنت الثلاثاء خلال حفل «ذا بيست» في قطر، فان دايك أيضًا، إضافة إلى لاعب برتغالي، ليس كانسيلو كما 2022، وإنما نونو مينديش، ظهير أيسر باريس سان جيرمان وزميل حكيمي.