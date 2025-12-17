الأخضر يعود

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، الثلاثاء على ملاعب أسباير في قطر، استعدادًا لمواجهة الإمارات، الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2025 (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)