ضمك يبحث عن تجريبية جديدة

تبحث إدارة نادي ضمك عن مباراة تجريبية أخرى للفريق الأول لكرة القدم قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وخاض الفريق الجنوبي مباراة تجريبية واحدة خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات الأندية، خسرها بنتيجة 1ـ3 أمام التعاون، وجاءت ضمن معسكر الطرفين في قطر.

وتريد إدارة ضمك تأمين مباراة إضافية استغلالًا لتبقي نحو أسبوعين على استئناف الفريق استحقاقاته الرسمية عبر مواجهة القادسية، 27 ديسمبر الجاري، في الجولة الـ 11 من الدوري.

وأنهى الفريق معسكر قطر الجمعة الماضي، وعاد إلى خميس مشيط متابعًا تحضيراته اليومية داخل مقر النادي.

ويحتل ضمك المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري، وهو موقع يهبط بشاغله إلى الدرجة الأولى.