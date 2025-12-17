كأس الرابطة.. تشيلسي أول الواصلين إلى نصف النهائي

تأهل فريق تشيلسي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه 3-1 على مضيفه كارديف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة، الثلاثاء.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، انتهى الشوط الأول دون أن تهتز شباك الفريقين.

وفي الشوط الثاني تمكن أليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 57، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل من ضربة رأسية من دايفيد تورنبول عند الدقيقة 75.

وعلى عكس مجريات اللعب تمكن بيدرو نيتو لاعب الضيوف من وضع فريقه في المقدمة عند الدقيقة 84 ، قبل أن يطلق جارناتشو رصاصة الرحمة بهدف شخصي ثاني وثالث لفريقه عند الدقية 90+3، منهيًا مغامرة كارديف في البطولة.