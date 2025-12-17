برشلونة يتخطى عقبة جوادالاخارا بثنائية

استهل فريق برشلونة الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز 2-0 على مضيفه جوادالاخارا «درجة ثالثة» خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدورالـ32 من المسابقة، الثلاثاء.

وعلى ملعب جوادالاخارا، تأخرت انطلاقة المواجهة لنصف ساعة عن موعدها المحدد بسبب إجراءات أمنية متعلقة بفتح البوابات بحسب المنظمين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 76 ليسجل أندرياس كريستنسن هدف السبق، قبل أن يضاعف ماركوس راشفورد النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 90.