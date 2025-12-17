اختيارات ممثلي السعودية.. سالم يخالف رينارد

تباينت اختيارات ممثلي السعودية في التصويت لمرشحي جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2025.

ونظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حفل توزيع جوائزه السنوي، الذي يحمل اسم «ذا بيست»، مساء الثلاثاء، في قطر.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح فريق باريس سان جيرمان، بطل بلاده وأوروبا، بجائزة أفضل لاعب خلال الحفل.

وضمّت قائمة المرشحين أسماء أخرى إلى جانب ديمبيلي، من بينها الثنائي العربي محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

ويشارك في التصويت للمرشّحين قادة ومدربو منتخب كل دولة، إضافة إلى صحافي واحد منها.

ويرشحّ كل مصوّت 3 لاعبين، يحصل أولهم في اختياراته على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

ويُعتمد الترتيب النهائي للمرشحين بعد جمع عدد النقاط التي حصل عليها كل منهم.

ووفق ما جاء على موقع «فيفا» الرسمي، اختار سالم الدوسري، قائد الأخضر، ديمبيلي أولًا، والإنجليزي كول بالمر، جناح تشيلسي ثانيًا، وصلاح ثالثًا.

أمّا الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، فوضع الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة أولًا، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ثانيًا، وحكيمي ثالثًا.

من جانبه، اختار الصحافي السعودي سلطان المهوس ديمبيلي أولًا، ويامال ثانيًا، وحكيمي ثالثًا.