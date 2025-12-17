أليجري قبل نابولي: السماوي مُعقد وشفرته «السنية»

وصف ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، المواجهة المرتقبة أمام نابولي، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بـ«الصعبة والمعقدة»، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد في الرياض، العاصمة السعودية، محتضنة منافسات البطولة.

وقال أليجري :«نابولي فريق قوي، التقينا في الدوري، ستكون مباراة معقدة، واجهتنا بعض الصعوبات في تسجيل واستقبال الأهداف، ويتعين علينا فعل الأفضل، ونرجو أن تكون النتيجة إيجابية لصالحنا، نابولي فريق قوي ويملك السرعة، يستطيعون التسجيل داخل منطقة الجزاء، ومواجهة الخميس تُعد مباراة نهائية، وبسبب جودة اللاعبين في الميدان، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة».

ولدى سؤاله عن إمكانية تغيير الخطة المعتمدة لديه في اللعب، بعد إصابات اللاعبين الأخيرة، أضاف أليجري :«حسب جاهزية اللاعبين سيتم وضع التشكيلة، عندما نهاجم نلعب برسم، وندافع برسم آخر، واستطعنا استعادة بعض اللاعبين، والآن هم بجاهزية جيدة، ونأمل عودتهم جميعًا».

وتابع المدرب الإيطالي :«بالنسبة للجاهزية البدنية لرفائيل لياو، سنقيّم وضعه اليوم، ربما يستطيع المشاركة في المباراة التي تم استدعاء لاعبين من الفئات السنية لها، إنهم أصحاب جودة عالية، وأعتقد أن فريق تحت 23 يعد خطوة مهمة للتحضير للمستقبل، ويتطلب منهم العمل لأعوام من أجل اللعب في الفريق الأول، لكننا سعداء بوجودهم معنا».

من جهته، أجاب الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، عن سؤال صحيفة «الرياضية» حول دقة تركيزه مع تبقي عام واحد في عقده مع النادي الإيطالي، قائلًا :«يتوجب علي أن أكون مركزًا، لكي أعطي كل ما لدي، وعلي أن أحرص على بقاء التركيز لي ولزملائي، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الأهم هو لقاء الخميس، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك».

وأوضح ماينان خلال حديثه عن ضرورة المحافظة على اللقب، مبينًا :«العام الماضي فزنا باللقب، ويجب أن نكون في أعلى جاهزيتنا، ويتوجب علينا الحصول على النتيجة الإيجابية، والحضور في المباراة الإثنين المقبل، ونحن في أعلى جاهزية».

وعن الحصص التدريبية التي خاضها ماينان بإشراف فيليبي، مُدرب حُراس المرمى في ميلان، أكمل اللاعب الفرنسي :«فيليبي أعطاني الوضوح، والهدوء، إنه الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن الممتع التدرب مع مدربين مثله، لا أريد المقارنة مع الآخرين، لكني سعيد معه».

ويلعب ميلان أمام نابولي، الخميس، على ملعب «الأول بارك»، عند الـ10:00 مساءً، بتوقيت الرياض.