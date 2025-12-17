تأسيس «شركة ملعب أرامكو» والضبيب رئيسا

أسست أرامكو السعودية، إدارة جديدة تحت مسمى «شركة ملعب أرامكو»، يكون دورها الإشراف على المنشأة الذي سيتم الانتهاء من أعمالها أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية.

وأصدر عملاق النفط العالمي، قرارًا بتعيين فهد الضبيب رئيسًا لمجلس إدارة الملعب، ومحمد الثميري نائبًا للرئيس، والأمريكي مات رئيسًا تنفيذيًا، على أن تتولى الشركة الجديدة كافة الشؤون المتعلقة بإدارة الملعب.

ويعد ملعب أرامكو الجديد، إحدى المنشآت الجديدة التي سيتم تخصيصها لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027، كأس العالم لكرة القدم 2034، التي تستضيفها السعودية.

وستكون المنشأة الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، الملعب الرئيس لنادي القادسية والمملوك لشركة أرامكو السعودية.

ويعد المبنى الذي يبنى على مساحة تقدر بـ 800 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 47 ألف متفرج، مدمجًا بأنظمة تبريد متكاملة وتقنيات البناء الذكية لضمان راحة الجماهير، وتحيط به المراكز التجارية والحدائق البديعة التي ستكسو جنباته.

وتخطط أرامكو بأن يكون دور الملعب أكبر من احتضان مباريات كرة القدم، ويتجاوز دوره ليعزز المشاركة الاجتماعية، ويصبح منطقة جوهرية للبرامج المجتمعية والصحية والترفيهية.