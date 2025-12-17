«موسم الدرعية» يستضيف نجوم WWE

استضاف برنامج «ليالي الدرعية»، أحد برامج موسم الدرعية عددًا من نجوم المصارعة WWE، في زيارة تهدف إلى إبراز مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم، وتسليط الضوء على الفعاليات الكبرى المرتقبة في مدينة الرياض.

وضمّت الزيارة نخبة من نجوم WWE، وهم: راندي أورتن، وليڤ مورجان، وجرايسون وولر، وأوموس، وتيفاني ستراتون، ضمن برنامج امتد ليومين، لتصوير محتوى خاص يُعرض عبر القنوات الرسمية للـ WWE على منصات التواصل الاجتماعي، بما يُحقّق انتشارًا واسعًا، ووصولًا إلى ملايين المشاهدات عالميًّا.

وشملت الاستضافة جولة في أرجاء الدرعية، لإبراز الدرعية بوصفها إحدى أهم الوجهات التي تحتضن التجارب النوعية، كما زار النجوم حي البجيري، وقضوا أمسية في ليالي الدرعية بحي المريّح التاريخي الذي ظهروا فيه مرتدين الزي السعودي، في مشهد يعكس التلاقي الثقافي والانفتاح الحضاري في الدرعية، قبل اختتام الزيارة بتجربة ضيافة فريدة في أحد المطاعم الفاخرة.

وجاءت هذه الاستضافة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وموسم الرياض، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني للفعاليات، في سياق النشاط الترفيهي والثقافي الذي يُقدّمه موسم الدرعية 25ـ26، عبر عدد من البرامج التي تستقطب الزوّار من مختلف دول العالم، وتُسهم في تعزيز حضور الدرعية ضمن المشهد السياحي والترفيهي المعاصر، بوصفها وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعشرة أعوام بين WWE والهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، والتي رسّخت حضور المصارعة الترفيهية في السعودية، وأسهمت في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر استقطاب الفعاليات العالمية وتعزيز قطاعي السياحة والترفيه في السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية ضمن هذه الشراكة عرض رويال رامبل في يناير المقبل، وراسلمانيا 43 في العام الذي يليه، وهو العرض الأضخم في تاريخ WWE، وتُقارن استضافته باستضافة المدن العالمية لكبرى البطولات الرياضية.

ويجسّد موسم الدرعية 25ـ26 توجُّهًا ثقافيًّا وترفيهيًّا يعكس عمق الدرعية التاريخي، من خلال برامج وتجارب متنوعة تمزج بين الأصالة والتطور الحضاري الذي تعيشه السعودية اليوم، وتُسهم في ترسيخ مكانة الدرعية كوجهة عالمية تستقطب الزوّار وتروي قصة المكان بلغة معاصرة.