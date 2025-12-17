«فيفا» يفتح تحقيقا ضد ماليزيا ويشطب 3 مباريات

شطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نتائج ثلاث مباريات لمنتخب ماليزيا، بعد أن اكتشف أن الأخير أشرك لاعبين غير مؤهلين، في أحدث انتكاسة للمنتخب الشرق آسيوي، وسط فضيحة تزوير وثائق، وفق الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة الماليزي صباح الأربعاء.

وكان «فيفا» أوقف سبعة لاعبين مجنسين لمدة 12 شهرًا وغرم الاتحاد الماليزي لكرة القدم 350 ألف فرنك سويسري «439257 دولارًا» في سبتمبر بعد أن وجد أن وثائق مزورة استخدمت للسماح لهم باللعب في تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام في يونيو.

ورفض الاتحاد الدولي الشهر الماضي الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الماليزي قائلًا «إنه سيطلق تحقيقًا رسميًا في العمليات الداخلية للاتحاد، وسيخطر السلطات في خمس دول بإجراءات جنائية محتملة».

وردًا على ذلك، قال الاتحاد الماليزي «إنه سيصعد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية».

وفي قراره الأخير، غيّرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي نتائج ثلاث مباريات تجريبية شارك فيها اللاعبون، حيث قضت بالهزيمة 0ـ3 في مباريات أمام الرأس الأخضر في 29 مايو، وسنغافورة في الرابع من سبتمبر، وفلسطين في الثامن من سبتمبر، وفقًا للاتحاد الماليزي، كما تم تغريم الاتحاد عشرة آلاف فرنك سويسري.

وكانت ماليزيا تعادلت 1ـ1 مع الرأس الأخضر وحققت الفوز 2ـ1 و1ـ0 على سنغافورة وفلسطين.

وقال الاتحاد «سيقدم الاتحاد الماليزي لكرة القدم طلبًا مكتوبًا للحصول على حيثيات القرار من لجنة الانضباط التابعة للفيفا قبل النظر في الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن».

وأثارت هذه الفضيحة ضجة في ماليزيا، حيث دعا مشجعون وبعض المشرعين إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد وكذلك الجهات الحكومية المسؤولة عن منح اللاعبين الجنسية.

وفي الشهر الماضي، أوقف الاتحاد أمينه العام وشكل لجنة مستقلة للتحقيق فيما وصفه «بالخطأ الفني».

وتعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالشفافية الكاملة في التحقيقات المحلية، لكنه شدد على ضرورة السماح للاتحاد الماليزي لكرة القدم بالدفاع عن نفسه.