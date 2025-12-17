«بحر وجبال» يعيد التركي إلى ساحة الغناء

دشنت «مجموعة روتانا للموسيقى» ألبوم المطرب السعودي الشاب ثامر التركي بعنوان «بحر وجبال» والذي تولى الإشراف العام عليه الملحن ياسر بوعلي، وتصدر العمل قائمة «التريند» في السعودية.

وجاء عنوانه «بحر وجبال» وهي الأغنية التي كتبتها الشاعرة العالية واختارت روتانا «بوليفارد سيتي» مكانًا لإطلاق الألبوم بعد أن زينت 86 شاشة في ساحات البوليفارد الرياض.

من جهته، أعرب ثامر التركي عن سعادته بالعودة للغناء واصفًا اللحظة بقوله: «تدشين ألبومي الجديد هي لحظة غمرتني فيها سعادة لا توصف. وأنا هنا أشكر الملحن العبقري ياسر بو علي الذي تابع أغاني الألبوم موسيقيًا بأدق التفاصيل كما كان له «نصيب الأسد» إذ لحن لي خمس أغنيات فيه، كما أشكر الملحن الرائع سهم الذي يعد هذا الألبوم ثاني تعاون يجمعني به وقدم لي ثلاث أغنيات فيه، ولا أنسى جهد الملحن فيصل المحمد الذي لحن لي أغنية. والشكر موصول لكل صناع وطاقم الألبوم»، وأضاف: «أيضًا الفضل يعود لمجموعة روتانا للموسيقى وعلى رأسها سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وجميع منسوبيها».

يذكر أن أغاني ألبوم ثامر التركي الجديد هي: «أبشر سم، رفض فيني، لمن يجرؤ، بحر وجبال، لو هي علي، بغض النظر، يا بشر، وعدتك، ليت الغلا».