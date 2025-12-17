معرض أبها للامتياز التجاري.. 3 أيام ومشاريع مختلفة

شهد مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، الثلاثاء، انطلاق فعاليات معرض أبها للامتياز التجاري 2025، الذي تنظمه غرفة أبها التجارية بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، وسط حضور من رجال وسيدات الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري والاستثمار، وسط مشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والدولية.

ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام، جامعًا تحت سقف واحد نخبة من العلامات التجارية، إلى جانب شركات الامتياز وصناع الفرص الاستثمارية، في منصة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.

ويضم المعرض أجنحة تعريفية واستشارية تقدم نماذج متنوعة للامتياز التجاري، وتستعرض أحدث التجارب والفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع الناشئة، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص التوسع والتطوير في مختلف القطاعات.