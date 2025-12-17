الهلال ينهي تجاربه أمام نيوم

يختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم استعداداته في فترة التوقف الجارية حاليًّا بمواجهة نيوم، الأربعاء عند الـ 04:00 عصرًا، على ملعب النادي، في مواجهة مغلقة أمام الجماهير وكافة وسائل الإعلام، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الاطمئنان على سير برنامج الفريق في هذه المواجهة قبل العودة إلى خوض المباريات الرسمية الأسبوع المقبل، من خلال منح الفرصة لكافة اللاعبين، وسط افتقاد عناصره الدولية، إضافة إلى خدمات الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، اللذين التحقا بمنتخبي بلادهما للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكان الأزرق العاصمي كسب مواجهة المحرق البحريني الأسبوع الماضي بهدف دون مقابل سجل عن طريق الصربي سيرجي سافيتش.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 23 نقطة في ترتيب دوري روشن السعودي بعد مضي تسع جولات، ويقع على صدارة مجموعة «الغرب» في دوري أبطال آسيا «النخبة» بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.