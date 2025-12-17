بعد الإمارات.. الأخضر يتوقف 95 يوما

يتوقف لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن الركض بعد نهاية مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمعهم أمام الإمارات، الخميس، ضمن بطولة كأس العرب «فيفا» 2025، لمدة 95 يومًا، وفق الروزنامة الدولية التي تسبق نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

ويعود لاعبو الأخضر إلى المستطيل الأخضر بعد 95 يومًا، وذلك في تجمع أيام «فيفا»، الذي ينطلق 23 مارس المقبل، لإجراء بعض المباريات التجريبية التي تسبق الحدث العالمي، على أن يعقبها فترة أخيرة قبل الانطلاقة مطلع يونيو 2026.

وتستمر فترة أيام «فيفا» المقبلة لمدة تسعة أيام، ومثل عدد أيامها في الفترة الأخيرة التي تسبق نهائيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم أمام منتخب أوروجواي 15 يونيو المقبل في ميامي، على أن يلتقي إسبانيا في أتالانتا في الـ 21 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 26 يونيو.

وفقد الأخضر لقب بطولة كأس العرب، التي تلعب مباراتها النهائية الخميس وتجمع الأردن والمغرب، بعد أن خسر من الأول بهدف دون مقابل في نصف النهائي.

وكان المنتخب السعودي حصل على المركز الثاني في مجموعته الثانية بعد الفوز على عُمان «2ـ1» وجزر القمر «3ـ1»، والخسارة من المغرب «0ـ1»، وصعد إلى دور الثمانية وحقق الفوز على فلسطين «2ـ1»، قبل أن يفقد التأهل إلى نهائي البطولة بالخسارة من الأردن.