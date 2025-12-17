2027.. «فورمولا 1» تعود إلى البرتغال

أعلنت بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، الفئة الأولى في رياضة السيارات، عودة السباقات إلى بورتيماو في البرتغال، وذلك عامي 2027 و2028.

ويحل سباق الجائزة الكبرى البرتغالي محل السباق الذي يُنظم في زاندفورت بهولندا، والذي ينتهي عقده بعد الموسم المقبل.

وسبق أن نُظم سباق «فورمولا 1» في بورتيماو عامي 2020 و2021، عندما تم البحث عن وجهات أخرى لاستضافة المنافسات خلال جائحة فيروس كورونا، ووقع الاختيار على حلبات أوروبية على وجه الخصوص.

وفاز البريطاني لويس هاميلتون بالسباقين، وكان حينها لا يزال سائقًا لفريق مرسيدس.

وسبق للبرتغال أن استضافت سباقات الجائزة الكبرى لسيارات «فورمولا 1» في بورتو ومونسانتو وإيشتوريل.

وأوضح القائمون على السباق، أنه تم أخيرًا مناقشة وضع جنوب إفريقيا وتايلاند وكوريا الجنوبية كبلاد مرشحة محتملة لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى في المستقبل.