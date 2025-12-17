«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي

أعلنت مجموعة ESL FACEIT EFG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه المرتبط بألعاب الفيديو، عن مرحلة جديدة من شراكتها الاستراتيجية مع «القدية»، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية، لتنضم فيها كأول شريك رسمي لبطولة تحدي ESL السعودي للعبة Overwatch 2.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يُعد تحدي ESL السعودي، الفعالية التي تنظمها مجموعة EFG وتركّز على السعودية، منافسة عالية المستوى في لعبة Overwatch 2، تمنح اللاعبين المحليين مسارًا احترافيًا ملموسًا وفرصة على الساحة العالمية.

ويسهم انضمام القدية في إتاحة المزيد من الفرص للشباب السعودي للعب والتنافس والتأهل في بيئة احترافية تمنحهم خبرة عملية في هذا المجال.

وقال فرانك جينييري، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EFG:«يعكس انضمام القدية كأول شريك رسمي لتحدي ESL السعودي، التزامها بدعم مشهد قطاع الرياضات الإلكترونية. إن هذه الشراكة، التي تستند إلى رؤية القدية في إطلاق العنان لقوة اللعب، تضمن لنا توفير البنية التحتية الاحترافية والمشاركة بالمنافسات العالمية المستوى التي يحتاجها الشباب السعودي للتنافس على أعلى المستويات والوصول إلى المحافل العالمية».

وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر دور مجموعة ESL FACEIT EFG في إطار الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن رؤية 2030، والرامية إلى تطوير منظومة مستدامة ومزدهرة للرياضات الإلكترونية في السعودية، وتوفير بيئة احترافية تمنح اللاعبين فرصة اكتساب المهارات اللازمة والانطلاق بمسيرتهم المهنية.

ومن جانبه، أكد سعود الوهابي، مدير تسويق الألعاب والرياضات الإلكترونية في شركة القدية للاستثمار، على رؤية الشركة مضيفًا: «فخورون بأن نصبح أول شريك رسمي لتحدي ESL السعودي. بالنسبة للقدية، كان التركيز دومًا ينصب على بناء مستقبل مزدهر للعب في السعودية. دعمنا يضمن بأن يحظى مجتمع الألعاب السعودي الموهوب والشغوف بفرصته المستحقة. نحن على أعتاب عصر جديد من اللعب، ومن خلال هذه الشراكة، نمهد الطريق لجيل جديد من الأبطال السعوديين».

وانطلق الموسم الثاني من تحدي ESL السعودي رسميًا، ضمن إطار تنافسي مُحدَّث يهدف إلى دعم نمو منظومة الرياضات الإلكترونية في السعودية، وتوفير مسار احترافي واضح يتيح للمواهب المحلية فرصة التطور والمنافسة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويتضمن الموسم مرحلتين رئيسيتين، تبدأ الأولى بمرحلة FACEIT Gauntlet، التي تشارك فيها ثمانية فرق تأهلت عبر التصفيات المفتوحة، وتنظم منافسات هذه المرحلة خلال ديسمبر 2025، على أن يتم الإعلان عن المواعيد التفصيلية لاحقًا.

وتتيح هذه المرحلة للفرق المشاركة فرصة المنافسة على مستوى احترافي، مع تأهل أفضل فريقين للمشاركة في إحدى بطولات FACEIT الدولية، إضافة إلى تأهل الفريق الفائز إلى المرحلة الثانية من البطولة.

وتشهد المرحلة الثانية تنظيم الأدوار الإقصائية والنهائي، بمشاركة أربعة فرق، تضم الفريق المتأهل من المرحلة الأولى إلى جانب أفضل ثلاثة فرق من الموسم السابق.

وتُختتم منافسات الموسم بنهائي مباشر في المقر الإقليمي الجديد لمجموعة ESL FACEIT EFG، المعروف سابقًا باسم VOV Gaming، في الرياض مطلع عام 2026، وتتنافس الفرق على لقب الموسم الثاني وجوائزه.

كما سيتمكن الجمهور من حضور منافسات النهائي مباشرة في الرياض مطلع عام 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التذاكر والحضور في وقت لاحق.