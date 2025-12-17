الأهلي.. يايسله يبحث عن تجربة أخيرة

طلب الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من إدارة الكرة سرعة إيجاد فريق يخوض أمامه مواجهة تجريبية ثانية، وذلك بعد أن أعلنت رابطة دوري المحترفين قبل أيام تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن يايسله يسعى إلى إكمال فترة الإعداد الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف المستمرة حاليًا، بلعب تجربة أخيرة، قبل استئناف المباريات الأسبوع المقبل.

وكان الفريق الأهلاوي، خسر تجربة الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1ـ2 والتي جرت الجمعة الماضي ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف.

ويفتقد يايسله، مدرب الفريق، الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى والإيفواري فرانك كيسيه الذين يتأهبون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتأهب الفريق الأهلاوي لثلاث مباريات في ديسمبر الجاري بعد العودة من فترة التوقف، إذ يحل ضيفًا على الشرطة العراقي في 22 من الشهر الجاري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يواجه مضيفه الفتح في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ومن ثم يستضيف الفيحاء في الـ30 منه لحساب الجولة الـ12 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب الدوري بعد مضي تسع جولات، أما في البطولة الآسيوية فإنه يأتي رابعًا بـ10 نقاط مع نهاية الجولة الخامسة.