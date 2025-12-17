«NBA CUP».. نيكس يقطع صيام 52 عاما ويتوّج باللقب

أنهى فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة انتظارًا دام 52 عامًا للعودة إلى منصات التتويج، وذلك بعد إحرازه لقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA CUP»، بفوزه في النهائي على سان أنتونيو سبيرز 124ـ113، صباح الأربعاء، في لاس فيجاس.

وسجَّل البريطاني أو جي أنونوبي 28 نقطة لنيكس، بينها خمس رميات ثلاثية، فيما أضاف جايلن برونسون، صانع الألعاب، 25 نقطة، ليحقق نيكس أول لقب له منذ نهائي الدوري عام 1973 في قاعة «تي موبايل أرينا».

ودخل سان أنتونيو المباراة النهائية بمعنويات عالية بعد إقصائه أوكلاهوما سيتي، حامل اللقب وأفضل فريق راهنًا في الدور نصف النهائي، بفضل تعملق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لكن الأداء الجماعي لنيكس أحبط آمال سبيرز في إنهاء مشواره بالكأس، إذ حدّ من خطورة ويمبانياما الذي اكتفى بـ18 نقطة، فيما قدَّم الفريق هجومًا قويًّا ليحسم اللقاء في الربع الأخير بعد أن كان متأخرًا بفارق 11 نقطة في أواخر الربع الثالث.

وسجَّل سبعة لاعبين من نيكس أرقامًا مزدوجة، حيث دعم أنونوبي وبرونسون كلا من الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز «16 نقطة»، جوردان كلاركسون «15»، تايلر كوليك «14»، إضافة إلى 11 نقطة لكل من جوش هارت وميكال بريدجز. أما ميتشل روبرتسون فكان له دور دفاعي بارز من مقاعد البدلاء، إذ التقط 15 متابعة مع صدتين.

وقال برونسون، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة: «أو جي أنونوبي، تايلر كوليك، جوردان كلاركسون، ميتشل روبرتسون قدَّموا كل ما لديهم الليلة. من دونهم لم نكن لنفوز. تأخرنا بعشر نقاط أو أكثر، لكننا وجدنا طريقة للفوز، وهذا سيكون شعارنا من الآن فصاعدًا: سنجد دائمًا طريقة».

وكان سبيرز في طريقه للانتصار عندما سجَّل ويمبانياما «21 عامًا» ثلاثية قبل نحو دقيقتين من نهاية الربع الثالث ليمنح فريقه التقدم 92ـ81، لكن كلاركسون وكوليك ردّا بثلاثيتين قلّصتا الفارق إلى خمس نقاط، قبل أن يضرب نيكس بقوة في الربع الأخير مسجّلا 35 نقطة مقابل 19 لمنافسه ليحسم اللقاء.

وتصدر ديلان هاربر قائمة مسجّلي سبيرز بـ21 نقطة من مقاعد البدلاء، فيما كان ديارون فوكس أفضل المسجلين بين الأساسيين بـ16 نقطة.