رودجرز يقود القادسية حتى 2028

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع الإيرلندي بريندان رودجرز لتولي المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى 2028، حسبما كشف عنه النادي الشرقي، الأربعاء.

وجرت مراسم التوقيع مع المدرب الإيرلندي، البالغ من العمر 52 عامًا في مقر القادسية، بحضور بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان نادي القادسية أعلن الثلاثاء التوقيع رسميًّا مع الإيرلندي رودجرز لتدريب الفريق، خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس، الذي أنهى النادي العلاقة التعاقدية معه الأحد، وقبل ساعتين من إقالة المدرب الإسباني نقل حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» عن مصادر خاصة أنَّ نادي القادسية يتجه إلى إقالة الإسباني ميتشيل جونزاليس، مدرب الفريق.

ويضم الجهاز الفني للمدرب الإيرلندي كلًّا من جون كينيدي، جاك ليونز، ألفارو جوميز ري، وأنتولين مارتن، المدربين المساعدين، إضافةً إلى إليوت تايبو، مدرب الكرات الثابتة المتخصِّص.

وانطلقت المسيرة التدريبية للإيرلندي بريندان رودجرز من فريق الشباب في نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة بين 2004 و2006، ثم تولى تدريب الفريق الرديف بين 2006 و2008، وبعدها تنقل بين ناديي ريدينج وسوانزي سيتي قبل تدريب ليفربول من 2012 إلى 2015، ثم قاد سيلتيك الإسكتلندي لمدة ثلاثة أعوامٍ، ليعود مجدَّدًا إلى الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي بين 2019 و2023، فيما كانت آخر محطاته مع سيلتيك وأشرف عليه حتى 27 أكتوبر الماضي.

ويحفل سجل رودجزر بالعديد من الإنجازات منها قيادة ليفربول إلى وصافة الدوري الإنجليزي، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية مع ليستر سيتي، أما خلال فترة إشرافه على سيلتيك فقد حقق معه لقب الدوري أربع مرات، وكأس إسكتلندا ثلاث مراتٍ، والسوبر المحلي في أربع مناسباتٍ.

وسيكون الاختبار الرسمي الأول للمدرب الإيرلندي مع الفريق القدساوي أمام ضمك 27 ديسمبر الجاري على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين بعد مرور تسعة جولات من الدوري الذي يتصدره النصر بالعلامة الكاملة «27 نقطة».