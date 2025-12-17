كونتي: لوبوتكا جاهز.. وننتظر لوكاكو

توقّع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، جاهزية السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب الوسط، لمواجهة إيه سي ميلان، مساء الخميس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

وخلال مؤتمر صحافي عن المباراة، الأربعاء في العاصمة السعودية، صرَّح كونتي: «هذه أول مرة ألعب البطولة خارج إيطاليا، لدينا الرغبة لعيشها واستغلالها، وأن نقدم الأفضل، مع الأمل أن تطول إقامتنا إذا فزنا غدًا، وأتمنى أن يفوز الأفضل».

وعن لوبوتكا، أوضح قائلًا: «لقد لعِب نصف ساعة أخيرًا أمام أودينيزي، ولم يتعرض لإصابة قوية، لكن هناك بعض اللحظات التي تحدث فيها إصابات قوية، إصابته كانت بسيطة وتم علاجها، وأعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة غدٍ».

وردًا على سؤالٍ عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، أجاب المدرب: «روميلو لم يلعب أي دقيقة الموسم الجاري، ويجب التحلي بالصبر معه، وننتظره بكامل الجاهزية».

وأكمل: «كان إيجابيًّا أنه التحق بالفريق الأسبوع الماضي، هو لاعب يتحلى بالشخصية والكاريزما، وكذلك باقي اللاعبين، عودته مهمة، لكن علينا أن نختبره بدنيًّا، للنظر في إمكانية إدماجه مع الفريق من دون مخاطرات».

وعبَّر كونتي عن سعادته لوجود مشجعين لنابولي في الرياض، وقال: «الالتقاء بهم يمنحنا شعورًا جيدًا، لا يمكن ألا تكون سعيدًا وأنت تجد في الخارج من يشجعك».

وخلال المؤتمر ذاته، أبدى الإيطالي جيوفاني دي لوريننزو، ظهير نابولي، رضاه عن مستوى الفريق حاليًّا.

وصرّح: «أعتقد أننا وصلنا إلى مستوى جيد، خسرنا المباراة الماضية، لكن السوبر مسابقة مختلفة، ويجب علينا خوضها بكل قوة». وعن المنافس إيه سي ميلان، قال: «سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك الجودة العالية، وسنحرص على تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز».