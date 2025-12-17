المطيري والحربي ينتزعان شوط القعدان

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الأربعاء، نتائج الفائزين في اليوم الـ 17 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة فردي مفاريد قعدان «الشعل والصفر والوضح»، وذلك بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وتوّج ردن خلف المطيري بالمركز الأول في فردي قعدان «شعل»، فيما حقق فهد سالم الحربي المركز ذاته في فردي قعدان «الصفر»، وجاء في المركز الأول لفردي «الوضح» نشمي مسعود المطيري.

وحصل مهنا إبراهيم العنزي على المركز الثاني من منافسات فردي مفاريد قعدان «شعل»، وعبد العزيز مرزوق العتيبي ثالثًا، ثم رضا دهام الشمري رابعًا، وأخيرًا محمد حزام العجمي في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط فردي مفاريد قعدان «صفر» جاء في المركز الثاني فحيان محمد القحطاني، وسالم شبيب الدوسري ثالثًا، ومرزوق ناصح البقمي رابعًا، وأحمد فهد الشريع خامسًا.

وجاء مذكر سهل العتيبي في المركز الثاني من منافسات شوط فردي مفاريد قعدان «وضح» ونايف فلحان العتيبي ثالثًا، وبداح مطلق السهلي رابعًا، واختتم قائمة الترتيب عبد الله سمران العصيمي في المركز الخامس.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، المنظمة في الصياهد الجنوبية، الخميس، بإعلان نتائج شوط شلفا ولي العهد للون «الحمر».