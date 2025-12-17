25 ديسمبر.. عاشور يحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض

يلتقي المغني المصري تامر عاشور جمهوره في الرياض العاصمة السعودية، خلال حفل غنائي منتظر، ضمن فعاليات موسم الرياض، 25 ديسمبر، بتنظيم شركة بنش مارك.

ويقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مختارة من أبرز أعماله الغنائية، التي شكّلت محطات بارزة في مسيرته الفنية، إلى جانب مجموعة من الأغاني الرومانسية، التي عرف فيها، في أمسية طربية تحمل بصمته الفنية الخاصة.

ويُنظم هذا الحفل ضمن البرنامج الغنائي لموسم الرياض، الذي يواصل استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، وتقديم تجارب فنية متنوعة تعكس مكانة الموسم أحد أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.

ومن المقرر طرح التذاكر عبر منصة Webook، خلال الفترة المقبلة.