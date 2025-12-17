الهلال يخسر تجربة نيوم

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام نظيره نيوم بنتيجة 1ـ2 في مباراة تجريبية مغلقة جرت على ملعبه، الأربعاء، ضمن استعداداتهما خلال فترة التوقف.

وتقدم الفريق العاصمي بالنتيجة عبر البرازيلي ماركوس ليوناردو، ورد نيوم بهدفين عن طريق أحمد عبده من ركلة جزاء، والأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز.

والخسارة هي الأولى للفريق الهلالي في فترة التحضيرات بعدما فاز على المحرق البحريني 1ـ0 في مواجهة تجريبية خلال معسكره الذي اختتم أخيرًا في مدينة العين الإماراتية، أما نيوم فإنه حقق انتصاره الأول عقب خسارته من الخلود 0ـ1 في مواجهة تجريبية، الأسبوع الماضي.

ويتأهب الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل ضيفه الخليج لحساب الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، وفي المقابل، يستعد نيوم لملاقاة ضيفه النجمة، 25 ديسمبر الجاري، بالجولة ذاتها من الدوري.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في ترتيب الدوري بـ23 نقطة، كما يتصدر مجموعة الغرب من البطولة الآسيوية بـ15 نقطة، بينما يملك نيوم 14 نقطة في المركز الثامن للدوري.