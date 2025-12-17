قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي

غاب محمد كنو ومراد الهوساوي، لاعبا وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن التدريب الجماعي، الأربعاء في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويواجه المنتخب نظيره الإماراتي، الخميس، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب- «فيفا» 2025.

وحسب بيانٍ للاتحاد السعودي للعبة، أحسّ كنو بآلام في مفصل الكاحل، في وقتٍ أظهرت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أُجرِيَت للهوساوي، وجود إصابةٍ في الفخذ. وأصيب الأخير خلال تدريب الثلاثاء وغادر المستطيل الأخضر قبل اكتماله.

واختتم «الأخضر» استعداداته لمباراة المركز الثالث بحصة تدريبية على أحد ملاعب مركز «أسباير» الرياضي في الدوحة، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وبدأ التدريب بتمارين المربعات، وتخللته مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتمه مران الكرات الثابتة.