فيليش يرفض خسارة النصر في تجريبية الفتح

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الفتح بنتيجة 2ـ2 في مواجهة تجريبية مغلقة، الأربعاء، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف.

وجرت المباراة على ملعب الفئات السنية في نادي النصر بدلًا عن ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي تأجل افتتاحه أسبوعًا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وافتتح الفريق النصراوي النتيجة عبر قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأدرك الفتح التعادل عن طريق المغربي مراد باتنا في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الأرجنتيني فراجاس الهدف الثاني للفتح.

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح النصر في تعديل النتيجة بواسطة البرتغالي جواو فيليش.

واعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، على تشكيلة أساسية مكونة من البرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، وسعد الناصر، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إنيجو مارتينيز، وسلطان الغنام، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والثنائي البرازيلي أنجيلو جابرييل، وويسلي تيكسيرا، والفرنسي كينجسلي كومان، والثنائي البرتغالي جواو فيليش وكريستيانو رونالدو، طبقًا للمصادر ذاتها.

ومنح جيسوس لاعبيه راحة لمدة يوم على أن يعاودوا تدريباتهم، الجمعة، لاستكمال برنامج استعداداته في فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

وتنتظر الفريقين عديدٌ من التحديات بعد التوقف، إذ يستضيف النصر نظيره الزوراء العراقي على ملعب الأول بارك، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2، ومن ثم يواجه الأخدود 27 ديسمبر في الجولة الـ11 من الدوري.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة «27 نقطة» خلال 9 جولات، كما يتصدر البطولة الآسيوية بـ 15 نقطة بعد مرور خمس جولات.

من جهته، يعود الفتح، صاحب المركز الـ17 وقبل الأخير بـ5 نقاط، إلى منافسات الدوري في 26 من الشهر الجاري، عندما يستقبل ضيفه الأهلي في الجولة 11.