«أصدقاء» تسلم وحدات سكنية في الشرقية

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية دفعة جديدة من الوحدات السكنية لعدد من المستفيدين في المنطقة الشرقية، بحضور سلمان النمشان، لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي السابق، ممثل الجمعية في المنطقة الشرقية، وذلك بدعم من وزارة البلديات والإسكان «برنامج الإسكان التنموي» ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى توفير السكن المناسب، وتحسين جودة الحياة للاعبين السابقين وأسرهم.

وكشف ماجد عبد الله، رئيس الجمعية، عن أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لرسالتها الإنسانية والاجتماعية في رعاية اللاعبين الذين خدموا الرياضة السعودية، مؤكدًا حرص الجمعية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، وفي مقدمتها الاستقرار السكني.

وبيّن رئيس جمعية أصدقاء، أنه تم الانتهاء من تسليم 10 وحدات سكنية بدعم من الشركاء، مشيدًا بالدور الكبير الذي أسهم في إنجاز هذا المشروع وتحقيق أثره الإيجابي على المستفيدين.

وأكد ماجد أن رحلة تسليم الوحدات السكنية مستمرة، سعيًا لتعزيز مبدأ الوفاء للرياضيين السابقين، ودعمهم بما يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة ومستقرة.

يذكر أن جمعية أصدقاء سلمت 109 وحدات سكنية للأسر المحتاجة من اللاعبين السابقين، وفق آلية ومعايير دقيقة تعتمدها الجمعية بالتعاون مع مختصين لدراسة الحالات المستحقة.