قبل الهلال.. كينج يعود إلى الخليج

يلتحق النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، بالتدريبات الجماعية، الخميس، بعد إكمال برنامجه التأهيلي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخضع المهاجم النرويجي، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى برنامج تأهيلي مكثف بعد معاناته من تمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى تعرض له خلال لقاء الحزم، 6 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وغاب على إثره عن مباراة النصر في تاسع جولات الدوري.

وتشكل عودة جوشوا كينج دفعة مهمة لليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، الذي يعول على اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة الهلال، 26 ديسمبر الجاري، لحساب الجولة الـ 11 من الدوري.

وقبل الإصابة، قاد كينج هجوم الفريق الشرقي في ثماني مباريات من أصل تسع بالدوري، وسجل تسعة أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، التي يتصدرها البرتغالي جواو فيليش، لاعب النصر، بـ 11 هدفًا.

ويعاود الفريق الخلجاوي تدريباته، الخميس، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة يومين، عقب ختام المعسكر الخارجي في مدينة العين الإماراتية، الذي امتد 10 أيام، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف، وتضمن خوض مباراتين تجريبيتين، الأولى انتهت بخسارته أمام بني ياس، وفي الثانية تعادل مع الشارقة 2ـ2.