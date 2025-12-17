الرئيسية / الصورة .. قصة

رودجرز ينطلق

2025.12.17 | 10:04 pm
قاد الإيرلندي بريندان رودجرز المدرب الجديد لفريق القادسية الأول لكرة القدم التدريبات للمرة الأولى بعد ساعات من مراسم توقيع العقد التي جرت في مقر النادي، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ القادسية)
