رودجرز ينطلق

قاد الإيرلندي بريندان رودجرز المدرب الجديد لفريق القادسية الأول لكرة القدم التدريبات للمرة الأولى بعد ساعات من مراسم توقيع العقد التي جرت في مقر النادي، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ القادسية)