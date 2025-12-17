«يويفا» يغرّم بايرن ويغلق «أليانز» جزئيا

بات بايرن ميونيخ أكثر الأندية تعرضًا للعقوبات في أحدث الإجراءات التأديبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، إذ تلقى غرامات إجمالية قدرها أكثر من 136 ألف دولار، مع إغلاق جزئي لملعبه «أليانز» في المباراة المقبلة على أرضه بدوري أبطال أوروبا.

ووجهت إلى بايرن تهمة إغلاق الممرات العامة داخل الملعب، وإشعال الألعاب النارية خلال مباراته ضد سبورتنج لشبونة في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

ونتيجة لذلك أمر «يويفا» بتنفيذ عقوبة تم تعليقها سابقًا، مما أدى إلى إغلاق جزئي للقطاعات من 111 إلى 114 في ملعب «أليانز» بمباراة بايرن المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد أونيون سان جيلواز في 21 يناير.

كما فُرضت على بايرن عقوبة أخرى بإغلاق جزئي إضافي للمدرج الجنوبي بأكمله، لكن مع تعليق العقوبة لمدة عامين.

وجاءت الغرامات الإضافية بعد هزيمة بايرن خارج أرضه أمام أرسنال الشهر الماضي.

وفرض «يويفا» غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي الألماني بسبب شغب الجماهير وإلقاء الأشياء، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يورو.