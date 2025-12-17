«شاعر الراية».. فرحان الأعلى تقييما والقرقاح يعبر بـ«الذهبي»

تأهل المتسابق عبد الله فرحان للمرحلة الثالثة من حلقات برنامج «شاعر الراية»، على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، بعد أن نال أعلى نسبة في تقييم لجنة التحكيم بحصوله على 73 في المئة، إذ ألقى قصيدة «صادقة» بنص وجداني حزين عن معاناة شقيقه المريض، كما رافقه للمراحل المقبلة المتسابق فلاح بن فراج القرقاح الذي حصل على «الكارت الذهبي»، ومنحه له عضو لجنة التحكيم الدكتور صالح الشادي نظير نص استخدم فيه قافية نادرة نالت استحسان اللجنة والجمهور.

وكان عمر الوهيطي المطيري تأهل إلى المرحلة الثالثة منذ الحلقة الماضية بعدما منحه الجمهور بطاقة التأهل، بنسبة تصويت تجاوزت الـ 92 في المئة.

وبحسب اللجنة المنظمة للبرنامج شهدت الحلقة الخامسة من المرحلة الثانية تألق المتسابقين فلاح القرقاح ونايف العزيزي ومحمد بن فضاء وعبد الله فرحان من السعودية، والكويتي فهد العازمي، والعراقي ميزر الشمري.

وينتظر السعوديان محمد بن فضاء ونايف محيا العزيزي، والعراقي ميزر، والكويتي العازمي، تصويت الجمهور لبلوغ واحد منهم الأدوار المقبلة.

ومنح البرنامج جوائز مالية لعشرة فائزين من المشاهدين في فقرة «المشهد»، حيث تم منح مبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز، وهي جوائز تقدم في كل حلقة من البرنامج.

يذكر أن البرنامج من تقديم عيد بن مانع ونهى نبيل، وبمشاركة سلطان الهميلي، ويعرض على قناة السعودية ومنصة الأولى وشاهد وإذاعة الرياض.