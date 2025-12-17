استقالة هيرفي رينارد

قد لا يصدق البعض أن استقالة المدرب هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول في مارس 2023 م، صنفت من أغرب الاستقالات الرياضية في العالم، حينما ترك الأخضر وذهب يدرب منتخب سيدات فرنسا بكأس العالم في أستراليا.

ومن ضمن أغرب الاستقالات الرياضية على الكرة الأرضية استقالة بيل بيلينشيك «نيويورك جيتس - 2000»، حيث تم تعيينه مدربًا لفريق «نيويورك جيتس»، وفي المؤتمر الصحافي المخصص لتقديمه بعد يوم واحد فقط، كتب استقالته على منديل ورقي نصها «أنا أستقيل من منصب المدير الفني لنيويورك جيتس»، ثم غادر ليتولى تدريب نيو إنجلاند باتريوتس ويحقق معهم نجاحات تاريخية.

وكذلك استقالة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إذ صدم زيدان العالم بإعلان استقالته من تدريب الريال بعد أيام قليلة فقط من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، معتبرًا أن الفريق يحتاج إلى «منهجية مختلفة» للاستمرار في النجاح.

وكذلك استقالة مايكل جوردان كلاعب في شيكاغو بولز - 1993، رغم أنها تُصنف كاعتزال، إلا أنها كانت «استقالة» من قمة كرة السلة في أوج تألقه وهو في سن الـ30، وذلك بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية، مرجعًا السبب لفقدان الرغبة في اللعب بعد وفاة والده، ليعود بعد ذلك وتأتي استقالة بيورن بورج أسطورة التنس السويدي وهو في سن الـ26 فقط، رغم كونه المصنف الأول عالميًا حينها وفوزه بـ11 لقبًا، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستمتع بالمنافسة.