الجمعة.. تجريبية ضمك والاتفاق

يخوض فريق ضمك الأول لكرة القدم مباراة تجريبية أمام نظيره الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، ضمن تحضيرات فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الجنوبي إلى الدمام الخميس تأهبًا لهذه المواجهة التي ستكون الثانية خلال فترة التوقف الحالية بعد الخسارة أمام التعاون 1ـ3 في اللقاء الذي جرى ضمن معسكر الفريقين في قطر.

ميدانيًا، رفع البرتغالي أرماندو إيفانجليستا مدرب الفريق درجة استعداداته بحصة تدريبية مكثفة، الأربعاء، وتركزت في بدايتها على النواحي البدنية، وبعدها فرض تمارين تكتيكية عبر محطات متنوعة.

وبعد التوقف، يحلّ ضمك ضيفًا على القادسية 27 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ16 برصيد 5 نقاط جمعها من خمسة تعادلات، فيما خسر أربع مرات بعد مرور 9 جولات من الدوري.