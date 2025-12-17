رودجرز: طريقتي هجومية.. وهدفي مراكز المقدمة

شدد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على التزامه بتقديم عمل بجودة عالية مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال التدريب، مؤكدًا أن ما وجده من حماس وروح تحدٍ داخل النادي كان دافعًا رئيسًا لتدريب الفريق.

وقال رودجز في المؤتمر الصحافي بعد مراسم توقيع العقد في مقر نادي القادسية، الأربعاء: «ما شاهدته من تنظيم مميز داخل النادي، ووجود كوادر طموحة يمنح الجميع القدرة على تقديم عمل احترافي يواكب تطلعات الجماهير».

وأضاف المدرب الإيرلندي: «طموحي يتمثل في تحقيق البطولات مع القادسية رغم حجم المنافسة القوية في الدوري السعودي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى اللاعبين والمدربين».

وكشف مدرب القادسية الجديد الذي سبق له تدريب ليفربول الإنجليزي وسيلتيك الإسكتلندي عن أن فلسفته التدريبية تعتمد على أسلوب لعب هجومي مع مزيج بين الكرة الإنجليزية والأوروبية، موضحًا أن العناصر الحالية في الفريق تُعد من أبرز نقاط القوة لمعرفة كل منهم بأدواره على نحو ما لمسه منهم في التدريب الأول، مؤكدًا أن إدارة النادي تقدم دعمًا كبيرًا للأفكار التطويرية، إلى جانب أهمية دور المدير الرياضي في تعزيز العمل الفني داخل الفريق.

وعبر الإيرلندي بريندان رودجرز عن تطلعه لرؤية تطوير سريع وهوية واضحة للفريق منذ المباريات الأولى واستكمال العمل الإيجابي الذي قدمه الإسباني ميتشيل جونزاليس المدرب السابق، مؤكدًا أن الهدف في الموسم الجاري هو إنهاء الدوري في أعلى مركز ممكن، إلى جانب منح اللاعبين الشباب الفرصة في تمثيل الفريق الأول في الفترة المقبلة.

من جهته، أوضح الإسكتلندي جيمس بيسجرف الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أن قرار تغيير الجهاز الفني اتُخذ بعد دراسة وبحث عن الخيار الأفضل للمرحلة المقبلة، بهدف الانتقال بالفريق إلى مستوى أعلى يواكب طموحات النادي وجماهيره.

ووصف بيسجرف اختيار بيرندان رودجز مدربًا للفريق بالقرار الأنسب لسياسة النادي سواء من حيث أسلوب اللعب أو الفكر الفني إلى جانب خبرته الكبيرة وقدرته على تحقيق البطولات مع أندية مختلفة، مشيدًا في الوقت ذاته بعمل المدرب السابق الذي نجح في قيادة الفريق للصعود من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي فضلًا عن بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

من جانبه، أوضح الإسباني كارلوس أنتون المدير الرياضي في النادي أن اختيار المدرب الإيرلندي جاء بعد وضع معايير دقيقة تتوافق مع رؤية النادي، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية للتأكد من ملاءمته لتلك المعايير وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة بالشكل المطلوب.

وشدد أنتون على أن عملية بناء القادسية لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تراعي أيضًا العادات والتقاليد والطاقة الإيجابية الموجودة داخل النادي، بما يسهم في خلق هوية متكاملة تعكس طموحات القادسية داخل وخارج الملعب.