فابينيو.. عقد ومركز جديد

تدرس اللجنة الفنية في نادي الاتحاد طرح فكرة ملف تجديد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيدخل الفترة الحرة مطلع يناير المقبل للدراسة، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، تأتي هذه الدراسة في إطار بحث إمكانية الاستفادة من لاعب الوسط في مركز خط الدفاع خلال بعض المباريات إلى جانب البرتغالي دانيلو بيريرا، وهو ما ظهر خلال المباراتين التجريبيتين في المعسكر الإعدادي الأخير الذي نظم في دبي.

وشارك الثنائي أساسيًا في مواجهتي بالم سيتي وجلف يونايتد الإماراتيين التجريبيتين.

وفي حال توصلت اللجنة الفنية إلى إيجابية نتائج الدراسة، فسيتم البدء في التفاوض مع اللاعب من أجل تجديد عقده.

وكانت «الرياضية» كشفت في 14 نوفمبر الماضي عن أن اللجنة الفنية في النادي الجداوي تتجه إلى تأجيل فتح ملف التجديد مع فابينيو، إضافة إلى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، ونجولو كانتي، لاعب الوسط، إلى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب المصادر ذاتها آنذاك تُخطط اللجنة الفنية لبدء النقاش مع اللاعبين الثلاثة في فترة التوقف، ديسمبر الجاري، قبل دخولهم الفترة الحرة، يناير 2026، التي تتيح لهم التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديهم الأصلي. وانضمَّ الثلاثي إلى صفوف الاتحاد خلال «الصيفية الكبرى» لدوري روشن السعودي 2023، ومنذ ذلك الحين قدَّم كلٌّ منهم حضورًا لافتًا مع الفريق، إذ خاض الهدَّاف الفرنسي 71 مباراةً، سجل فيها 43 هدفًا، وقدَّم 17 تمريرةً حاسمةً، بينما شارك نجولو كانتي في 92 لقاءً، أسهم خلالها بـ 19 هدفًا، في حين لعب فابينيو 80 مباراةً، بصم فيها تهديفيًّا في 12 مناسبةً.