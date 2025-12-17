أول لقب فرنسي.. سان جيرمان بطل «كأس إنتركونتيننتال»

صد الروسي ماتفي سافونوف، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، أربع ركلات ترجيحية مانحًا«بطل أوروبا»، شرف أن يصبح أول فريق فرنسي يحرز لقب كأس القارات للأندية لكرة القدم «إنتركونتيننتال»، بفوزه على فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2-1 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة العاصمة القطرية.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف سان جيرمان عند الدقيقة 38، والإيطالي المولود في البرازيل جورجينيو هدف فلامنجو (62 من ركلة جزاء)، قبل أن يصد سافونوف أربع ركلات ويمنح فريق العاصمة اللقب.

وهذا سادس لقب يحرزه سان جيرمان في عام 2025، بعد دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس وكأس الأبطال الفرنسية والكأس السوبر الأوروبية، علما أنه خسر نهائي النسخة الأولى من مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة على يد تشيلسي الإنجليزي 0-3 في 13 يوليو الماضي.

في المقابل، أخفق فلامنجو، بطل 1981، في إنهاء سيطرة أوروبية على المسابقة بكافة أشكالها وصيغها ومنح أمريكا الجنوبية لقبها الأول منذ 2012 عندما توج مواطنه كورنثيانزعلى حساب تشيلسي.

وبلغ فلامنجو النهائي بعد فوزه على كروس أسول المكسيكي بطل كونكاكاف 2-1 وبيراميدز المصري بطل إفريقيا 2-0، فيما خاض سان جيرمان مباراة يتيمة في المسابقة.

وفي ركلات الترجيح التي كانت على جهة جماهير سان جيرمان، صد الروسي البالغ 26 عامًا ركلات للإسباني ساوول، بيدرو، ليو بيريرا ولويز أراوجو، فيما أهدر سان جيرمان ركلتين واحدة منهما لديمبيلي.

ورغم إطلاق مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقاً، أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على كأس القارات التي انطلقت عام 1960 وبقيت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية حتى 2004 قبل إطلاق مونديال الأندية بحلته القديمة التي استمرت حتى 2023 بمشاركة ستة أندية.