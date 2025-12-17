اكتسحا الاتحاد والأهلي.. النصر والهلال في النهائي

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الهلال إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة «تحدي الشتاء» بعد فوزين كاسحين على الاتحاد والأهلي تواليًا في مباراتين جرتا، الأربعاء، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.

ففي المباراة الأولى، أمطر الفريق النصراوي شباك نظيره الاتحادي بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها البرتغالية أندريا فاريا، والكنغولية روث كيوبي، وشروق الهوساوي، والتنزانية كلارا لوفانجا «هدفان».

وفي اللقاء الآخر، اكتسح الهلال نظيره الأهلي بنتيجة 6ـ2.

وأحرزت خماسية الأزرق كل من النيجيرية أسيسات أوشوالا ثلاثة أهداف «هاتريك»، والبرتغالية جيسيكا سيلفا «هدفان»، العذي فهد، بينما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق الكنغولية نعومي كابا كابا، والمغربية ابتسام الجرايدي.

وبذلك، يلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة على ملعب كلية العناية الطبية، السبت.