المرة السابعة.. «فيفا» يمنع الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك المصري لثلاث فترات قيد، وذلك للمرة السابعة.

وتعرض الزمالك المصري لإيقاف القيد 6 مرات سابقة كما كشفها موقع فيفا، فيما قال مصدر مطلع بالنادي - رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنهم علموا من موقع فيفا بالإيقاف.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إيقاف القيد بسبب مستحقات فريق إشتريلا البرتغالي الخاصة بصفقة شراء الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه قبل بداية الموسم الجاري.