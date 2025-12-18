السيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، عقب فوزه 2-0 على ضيفه برينتفورد، الأربعاء، على ملعب «الاتحاد» في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح ريان شرقي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، بعدما تابع ركلة ركنية من الجانب الأيمن، أبعدها دفاع برينتفورد بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للنجم الفرنسي، الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، واضعاً الكرة على يسار الأيسلندي هكون رافن، حارس مرمى برينتفورد، داخل الشباك.

وعزز سافينيو تقدم مانشستر سيتي، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة .67

وقاد سافينيو هجمة مرتدة لمانشستر سيتي، مستغلاً المساحات الخالية في دفاع برينتفورد، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بحثاً عن هدف التعادل، حيث انطلق بالكرة من الجانب الأيسر، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، ليسدد تصويبة ارتطمت في الدفاع، لتذهب خلف حارس الفريق الضيف، الذي كان متقدماً عن مرماه، وتعانق الشباك.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الرابطة بعد فريق تشيلسي، الذي تغلب 3-1 على كارديف سيتي،