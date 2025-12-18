«الجيل القادم» تنطلق بأربع انتصارات

شهدت صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الأربعاء انطلاق نهائيات بطولة «الجيل القادم» لرابطة محترفي التنس.

ودشّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي منافسات المجموعة الحمراء بفوزٍ ثمين على حساب الكرواتي دينو بريزميتش، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوطٍ واحد، فيما نجح البلجيكي ألكسندر بلوكس في الانتصار على الألماني جاستن إنجل بثلاثة أشواطٍ مقابل شوطٍ وحيد

وشهدت لقاءات المجموعة الزرقاء، تنافساً كبيراً؛ إذ انتصر الإسباني رافاييل جودار المصنف السابع على الأمريكي ليرنر تيين المصنف الأول بنتيجة ثلاثة أشواطٍ مقابل شوطين، فيما انتصر النرويجي نيكولاي بودكوف كيير على الإسباني مارتن لاندالوسي بثلاثة أشواطٍ مقابل شوط.

وتستكمل المنافسات الخميس بانطلاق الجولة الثانية، والتي يدشنها الألماني جاستن إنجل، عندما يلتقي الكرواتي دينو بريزميتش، فيما يلعب الأمريكي نيشيش باسافاريدي ضد البلجيكي ألكسندر بلوكس، ضمن مواجهات المجموعة "الحمراء".

وفي لقاءات المجموعة "الزرقاء"، يحل الإسباني رافاييل جودار ضيفاً ثقيلاً على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير، على أن يلتقي الإسباني مارتن لاندالوسي بالأمريكي ليرنر تيين.