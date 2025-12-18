كأس الرابطة.. نيوكاسل يلحق بالسيتي وتشيلسي

لحق فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم بنظيريه مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد فوزه الصعب على فولهام 2-1، الأربعاء في الدور نصف النهائي.

وافتتح نيوكاسل النتيجة بهدف سجله الكنغولي يوان فيسا في الدقيقة العاشرة، لكن فولهام رد سريعاً بهدف التعادل عن طريق الصربي ساشا لوكيتش في الدقيقة 16، قبل أن يتقمص لويس مايلي دور البطولة بعد تسجيله هدفاً برأسية قاتلة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتختتم مباريات ربع النهائي ببلقاء أرسنال مع ضيفه كريستال بالاس الأسبوع المقبل.